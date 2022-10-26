В Кишиневе не позволили протестующим заблокировать палатками вход в генпрокуратуру
Протестующие в центре Кишинева 26 октября попытались заблокировать палатками вход в генпрокуратуру. Полиция пресекла эту попытку.
В среду лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в видеообращении призвал протестующих заблокировать вход в генпрокуратуру в знак протеста против ареста вице-председателя политсилы Марине Таубер, передает «РИА Новости».
После этого группа молодых людей попыталась установить палатки на ступеньках ведомства, но полиция оттеснила их. Произошла стычка.
Митинг продолжается. Людей созывают на акцию протеста в воскресенье, 30 октября.
23 октября полиция сорвала митинг на главной площади столицы – Великого национального собрания. После этого протестующие направились к зданию генпрокуратуры и разбили там палаточный городок.
Молдавская оппозиция по итогам акции протеста объявила о создании силовой структуры и своего правительства для вывода страны из кризиса, а также недопущения ее вовлечения в вооруженные конфликты
Ранее, 26 октября, экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал всех представителей оппозиции объединиться, чтобы добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов.
11 октября президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».
В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты.
Вместе с тем премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица порекомендовала молдавским женщинам выключать свет, выходя из комнаты, и реже стирать, чтобы сэкономить на электроэнергии.