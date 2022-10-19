Премьер Молдавии призвала реже стирать для экономии электроэнергии

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица порекомендовала молдавским женщинам выключать свет, выходя из комнаты, и реже стирать, чтобы сэкономить на электроэнергии. Об этом в среду, 19 октября, сообщает Sputnik Молдова.

Как отмечает издание, во время поездки в город Унгены глава правительства интересовалась делами у местных жительниц.

«Но что-то пошло не так. На радостный вопрос Гаврилицы: «Как поживаете?» одна дама мрачно сообщила: «Мучаемся от бедности», — говорится в Telegram-канале телерадиокомпании.

Между тем премьер не растерялась и посоветовала женщине экономить — реже стирать и выключать свет, выходя из комнаты.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что в центре Кишиневе сотни людей вышли на четвертый за последнее время массовый митинг с призывом к свержению правительства Молдавии. В частности, демонстранты выкрикивали лозунги «Долой Майю Санду!» — президента страны, а также запустили в небо желтые воздушные шары с изображением Натальи Гаврилицы, требуя ее отставки.

В этом же месяце Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».