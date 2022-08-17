Денег нет и не будет: Молдавия хочет получать газ из России бесплатно

Газовый кризис в Молдавии набирает обороты. В «Молдовагаз» заявили, что не смогут заплатить «Газпрому» за август и попросили об отсрочке. В российской компании пока на эту просьбу не ответили. С такой ситуацией стороны сталкиваются уже не в первый раз и в России дают понять, что не собираются поставлять энергоресурсы бесплатно. Тем временем в Гагаузской автономии призывают президента Майю Санду отправиться на переговоры в Москву. Однако в Кишиневе, наоборот, идут на еще большее обострение ситуации. Подробности — в материале «Известий».

Газ отключили, но денег не хватает

«В связи с неполным тарифным покрытием всех расходов, связанных с закупкой, поставкой, транспортировкой и распределением природного газа, кассовый разрыв АО «Молдовагаз» составит в августе 285,4 млн леев (около $15 млн). Изменение тарифа в августе не улучшает ситуацию с выполнением платежных обязательств, учитывая тот факт, что первые поступления по новым регулируемым ценам на природный газ поступят только в сентябре 2022 года», — объяснил в своем Telegram-канале невозможность расплатиться с ПАО «Газпром» председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

По его словам, средств хватит только на то, чтобы покрыть расходы на покупку газа в июле. «Аванс за август не сможем заплатить. Это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», — сообщил он.

Денег нет и не будет Фото: Getty Images/Andreea Campeanu

Осенью прошлого года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на поставку газа сроком на пять лет. Стороны договорились, что до 20 числа каждого месяца «Молдовагаз» должна оплатить газ за предыдущий месяц и внести аванс за следующий. Однако уже в начале 2022-го из-за резкого роста цен компания «Молдовагаз» несколько раз задерживала платежи «Газпрому» и получала от него предупреждения. В результате потребовалось вмешательство правительства Молдавии и введение в республике режима ЧП. При этом в «Газпроме» выразили опасения, что ситуация с неплатежами будет повторяться.

В августе навстречу компании «Молдовагаз» пошла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны, предоставив ей до 30 сентября отсрочку по выплатам за право импортировать природный газ. А также разрешила «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Впрочем, Чебан посетовал, что тариф, который предложила Национальная комиссия, все равно не покрывает расходы и приведет к дальнейшему росту долгов.

К тому же, когда повысили тарифы для населения, граждане страны перестали платить. В результате с 1 августа должникам отключили газ, однако денег по-прежнему не хватает.

«Хватит нас доить!»

Тем временем в Гагаузии объявили, что во второй половине месяца жители автономии устроят массовые акции протеста в Кишиневе под лозунгом «Хватит нас доить!» — в самой автономии они уже идут полным ходом.

В частности, они требуют, что президент Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица отправились в Москву и начали переговоры по газу, а также по запрету Россельхознадзора на ввоз в Россию фруктов и овощей из ряда молдавских регионов, в том числе из Гагаузии.

Денег нет и не будет Фото: Getty Images/EyeEm/Diana Savina

По словам общественного активиста Юрия Новака, население уже больше месяца привлечь внимание центральных властей к тому, что «в регионе беспредельно выросли цены на товары, услуги и энергоносители».

«За полгода население Молдавии стало еще беднее. Нас не услышали. Жители автономии устали от молчания и приедут в Кишинев, чтобы там провести протесты» , — пояснил он.

Новак добавил, что к гагаузам планируют также присоединиться жители других регионов страны.

Готовы пожертвовать демократией ради сытого желудка

Тем временем первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР) отметил, что надежды Молдавии на помощь и закупки газа в ЕС не оправдались. «Наконец-то Кишинев начинает понимать, что пора платить «Газпрому» по накопленным долгам за поставку газа в страну. «Газпром» предъявляет к оплате порядка $700 млн, весьма существенная сумма накопилась» , — написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, то, что власти республики дали отсрочку «Молдовагаз» — мера хорошая, однако ее недостаточно для решения проблемы надежного обеспечения страны предстоящей зимой.

Селезнев полагает, что «если Газпром на этот раз проявит настойчивость, это станет прекрасным уроком для позиционирующих себя истинными европейцами руководителей Молдавии».

Денег нет и не будет Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Geraint Nicholas

В свою очередь бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти республики в намеренном обострении отношений с «Газпромом». «Вместо того чтобы провести конструктивные переговоры с российскими партнерами, Санду запретила участие молдавских делегаций в работах СНГ и ЕАЭС (эти платформы могли бы стать хорошими площадками для успешных переговоров), воспользовавшись решением парламента о чрезвычайной ситуации, заморозила перечисление текущих платежей за газ «Газпрому», что увеличивает текущий долг и может стать основанием для расторжения существующего договора» , — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее президент страны Майя Санду жаловалась, что из-за кризиса страна столкнулась с серьезным ростом цен. В частности, стоимость газа для граждан страны выросла в шесть раз. «Возможно, ни одна страна не пострадала так, как Молдавия, от роста цен и неопределенности в отношении поставок энергоресурсов», — сообщила глава государства. Она добавила, что жители «готовы пожертвовать демократией ради безопасности и сытого желудка».

Разыграть приднестровскую карту

Тем временем молдавские власти пытаются разыграть в переговорах с Москвой карту Приднестровья. Вице-премьер Андрей Спыну заявил: «Если «Газпром» прекратит поставки газа, то и Приднестровье останется без газа», — подчеркнул политик. Он также добавил, что Кишинев никогда не согласится с прямыми поставками Тирасполю.

Денег нет и не будет Фото: Getty Images/Andreea Campeanu

Молдавия пыталась купить газ у Румынии, но не получилось: Бухаресту не хватает своего газа, к тому же приходится докупать российский газ у Евросоюза.

Осложняет ситуацию и то, что Кишинев отказывается признать долги Приднестровья за российский газ. Сейчас они достигают порядка $7 млрд. При этом власти Молдавии запрещают непризнанной республике расплатиться напрямую с «Газпромом». В Кишиневе настаивают на перечислении денег в Молдавию, чтобы власти страны смогли сами погасить долги региона.

Обычная ситуация для Молдавии

— Просьба Кишинева к «Газпрому» об отсрочке платежа за газ в августе из-за невозможности внести аванс — стандартная ситуация для Молдавии: ранее Россия шла им на уступки, в том числе из-за Приднестровья, но неизвестно, представит ли им отсрочку сейчас, — сообщил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Политолог добавил, что Кишинев может попросить денег, например, у Брюсселя или Вашингтона, и если они «так любят Молдавию, как молдавские руководители рассказывают», то пусть помогут этой стране. Также, возможно, российская сторона предоставит Молдавии отсрочку на условиях, чтобы Кишинев оставил Приднестровье в покое, предполагает специалист.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, ситуация может развиваться по-разному.

— Проблема молдаван заключается в том, что у них элементарно нет денег. Стоимость газа уже высока, а будет еще выше, такова рыночная формула. Хотя у западноевропейских стран цена на газ выше, чем у молдаван, но для Кишинева и этого много, он не способен столько заплатить. Спыну ищет разные возможности отказа от российского газа хотя бы частично, например, недавно предложил сажать ивы, — пояснил эксперт.

Денег нет и не будет Фото: Global look Press/dpa/Sina Schuldt

Политолог отметил, что гагаузы уже бунтуют, но есть еще и приднестровский вопрос.

— Если молдаване лишат приднестровцев газа, то тогда они сами останутся без электричества. На территории региона располагается молдавская ГРЭС, которая работает на газе и обеспечивает около 80% потребления страны. Идет процесс объединения электросетей Молдавии и Румынии, но на это потребуется еще много времени. То есть газовый кризис может привести к эскалации в сфере энергетики. Возможно, Молдавии электроэнергию поставит Украина. А что касается «Газпрома», то компания вполне может договориться с Молдавией, но она явно не собирается делать никаких скидок, — отметил Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями».

Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан полагает, что у «Газпрома» такой же подход к Молдавии, как к странам Евросоюза.

— Утром деньги — в обед газ, в обед деньги — вечером газ. Нет денег — не будет и газа. Молдавия — очень мелкий покупатель для «Газпрома». На всю страну с Приднестровьем приходится около 3 млрд кубометров газа или около 1,5% от всей реализации газа «Газпромом». Очень сомневаюсь, что Молдавии дадут газ без денег. У молдавских элит настрой такой: говорить о том, что у них нет денег и «Газпром» обязан пойти на уступки, причем почему, никто не уточняет. Сами же молдавские элиты заняты выяснением отношений между собой, — уверен специалист.

Денег нет и не будет Фото: Getty Images/Andreea Campeanu

Эксперт в разговоре с «Известиями» отметил, что если бы эта история произошла три года назад, ситуация развивалась бы иначе.