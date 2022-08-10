Эксперт оценил вероятность предоставления РФ отсрочки Молдавии за газовый платеж

Просьба Молдавии к «Газпрому» об отсрочке платежа за газ в августе из-за невозможности внести аванс — стандартная ситуация для Кишинева: ранее холдинг шел им на уступки, в том числе из-за Приднестровья, но неизвестно, представит ли им отсрочку сейчас. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в среду, 10 августа.

Ранее в этот же день председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Молдавия не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. Компания обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получила ответа. Согласно договору, аванс надо вносить до 20-го числа каждого месяца. Чебан выразил надежду на то, что с 1 октября в соответствии с контрактом будет применяться иная формула ценообразования, за счет чего закупочная цена снизится. В своем Telegram-канале Чебан написал, что с 1 августа газораспределительные предприятия «Молдовагаза» начали отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

В соответствии с контрактом российская компания может приостановить поставки голубого топлива в Молдавию из-за отсутствия платежа, считает Митрахович. Он отметил, что Кишинев может попросить денег, например, у Евросоюза, США, и если эти страны «так любят Молдавию, как молдавские руководители рассказывают», то пусть помогут этой стране.

Также, возможно, российская сторона предоставит Молдавии отсрочку на условиях, чтобы Кишинев оставил Приднестровье в покое, предположил эксперт.

«Молдовагаз» просил «Газпром» об отсрочке оплаты в августе еще 4-го числа.

В этот же день молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей — в августе его цена вырастет на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Газораспределительной компании «Молдовагаз» разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

В конце июля пресс-служба парламента Молдавии сообщила, что агентство США по международному развитию (USAID) выделит Молдавии дополнительное финансирование в размере $16,7 млн на «снижение уязвимости демократических институтов и процессов». Ранее агентство уже предоставило помощь стране в размере $113 млн. Кроме того, в Вашингтоне решили дополнительно направить $46,3 млн на экономическое развитие Молдавии.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, заявил в беседе с «Известиями», что США выделили Кишиневу деньги, опасаясь неподконтрольного недовольства молдавского населения. Он указал, что Вашингтон постоянно держит на контроле ситуацию в Молдавии, а на фоне последних событий — особенно.

«Приднестровье находится во враждебном окружении: с одной стороны Молдавия, идущая в НАТО (или по крайней мере декларирующая это), с другой стороны Украина с нацистским режимом. Территория задыхается», — добавил научный сотрудник.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В республике опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.