Полиция Молдавии задержала 40 человек перед протестами оппозиции

Сорок человек задержаны перед акцией протеста оппозиции в Молдавии, которая должна состояться 30 октября в Кишиневе. Об этом сообщил генеральный комиссариат полиции.

«Группа из 40 человек, которая, по информации полиции, готовилась к дестабилизации в ходе собрания, доставлена в комиссариат для проверки документов», — говорится в заявлении.

Ранее на этот день антиправительственную акцию анонсировала партия «Шор».

26 октября протестующие в центре Кишинева попытались заблокировать вход в Генпрокуратуру. Полиция пресекла эту попытку, после чего группа молодых людей попыталась установить палатки на ступеньках ведомства, но полиция также оттеснила их. Произошла стычка.

В тот же день экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал всех представителей оппозиции объединиться, чтобы добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

До этого, 23 октября, полиция сорвала митинг на главной площади столицы. После этого протестующие направились к зданию Генпрокуратуры и разбили там палаточный городок.

Молдавская оппозиция по итогам акции протеста объявила о создании силовой структуры и своего правительства для вывода страны из кризиса, а также недопущения ее вовлечения в вооруженные конфликты.

11 октября президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты.