МИД РФ проработает шаги в связи с причастностью британцев к теракту в Севастополе

Россия прорабатывает ответ в связи с причастностью британских спецслужб в подготовке теракта в Севастополе. Об этом 29 октября сообщил МИД РФ.

«МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она также напомнила, что российские военные располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании к серии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море. По словам Захаровой, отказ правительств Дании, Швеции и Германии от совместного расследования с Россией подтверждает, что им есть, что скрывать.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

В ответ на произошедшее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия привлечет внимание мирового сообщества, включая Совет Безопасности ООН.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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