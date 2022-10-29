Россия привлечет внимание СБ ООН к терактам в Черном и Балтийском морях

Россия привлечет внимание мирового сообщества, включая Совет Безопасности (СБ) ООН, к серии терактов против российской стороны в Черном и Балтийском морях. Об этом 29 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии», — написала она в своем Telegram-канале.

О том, что подготовка атаки на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове (Николаевская область, Украина), ранее в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Их удалось сбить.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

Накануне, 28 октября, по итогам заседания Военного совета в Севастополе было принято решение усилить меры противодействия Черноморского флота диверсантам в Крыму.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе.

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