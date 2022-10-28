В Киевской области введут беспрецедентные ограничения в сфере энергетики
Чрезвычайные ограничения в сфере энергосбережения вводятся в Киевской области Украины. Об этом 28 октября заявили в энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети».
Сроки отмены ограничений не называются.
«Чтобы не допустить полного отключения от электроснабжения столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК Укрэнерго вводит беспрецедентные экстренные ограничения», — сообщила компания.
Там отметили, что население должно подготовиться к экстренным отключениям электричества.
Уточняется, что графики аварийных отключений, которые были составлены ранее, уже не актуальны.
Ранее в пятницу в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков энергоснабжения. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, ситуация в регионе напряженная и говорить о стабилизации системы «еще рано».
Также в пятницу жителей Киева призвали использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток из-за отключений уличного освещения. Местные власти отмечают, что такая мера поможет водителям замечать пешеходов по ночам и вечерам.
27 октября замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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