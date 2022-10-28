На Украине сообщили о начале аварийных отключений электроэнергии в областях

Аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков начались в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины.

Как сообщается 28 октября в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua», с 31 октября в Харькове начнут почасовые отключения электроэнергии. Вводится 12 очередей длительностью один час. Отключения первой очереди начнутся в 7:00, а последней — с 18:00 вечера.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, ситуация в регионе напряженная и говорить о стабилизации системы «еще рано». Он отметил, что сейчас в области продолжаются выключения электроснабжения, еще «более жесткие и длительные, чем раньше».

В Черниговской области, как рассказал глава областной администрации Вячеслав Чаус, применены все очереди графика аварийного отключения.

«Час назад «Черниговоблэнерго» применено отключение всех очередей дополнительного графика, который был утвержден накануне. В то же время потребителям, находящимся в основном графике, электроснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

Накануне, 27 октября, замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В этот же день в «Укрэнерго» сообщили, что центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В компании заявили, что минувшей ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны.

Как 25 октября сообщила газета The Washington Post, на Украине признали, что мало что могут сделать для защиты энергетической системы от российских ударов, направленных на вывод из строя связанной с обеспечением военных целей инфраструктуры.

В тот же день журнал Economist назвал эффективными удары РФ по энергосетям Украины. Как заявил изданию исполнительный директор ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины, Дмитрий Сахарук, цели были тщательно выбраны, удары пришлись на электроподстанции, соединяющие разные части украинской энергосистемы.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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