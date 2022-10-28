Киевлян призвали использовать светоотражатели из-за отсутствия уличного освещения

Жителей Киева призвали использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток из-за отключений уличного освещения. Об этом местная городская администрация сообщила 28 октября.

«Пешеходов призываем учитывать обстоятельства отключения уличного освещения и позаботиться о собственной безопасности», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что такая мера поможет водителям замечать пешеходов по ночам и вечерам.

Накануне украинские СМИ сообщали, что количество ДТП в стране выросло на 25% из-за массового отключения уличного освещения. Согласно статистике нацполиции, с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов, что на 25% больше показателя двух предыдущих недель.

Ранее в этот день замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко заявил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Тогда же в «Укрэнерго» сообщили, что центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В компании заявили, что минувшей ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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