Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ обратилась в Совбез ООН для расследования по биолабораториям США на Украине
Мир
Белый дом заявил об открытости каналов связи с Россией
Мир
В ООН заявили об отсутствии мандата на расследование по биолабораториям на Украине
Мир
Путин не исключил превращения Одессы в символ разрешения конфликта
Мир
WSJ сообщила о пробках из танкеров из-за переизбытка газа в Европе
Мир
В Италии мужчина ранил ножом игрока «Арсенала» и еще четверых посетителей ТЦ
Мир
Reuters сообщило об отсутствии у ФРГ средств для решения энергокризиса
Происшествия
На Кубани женщина пыталась выбросить с балкона двухмесячного сына
Мир
В Нидерландах массово закрываются пекарни на фоне энергетического кризиса
Мир
Украинское СМИ сообщило о тестовой поставке Киеву электроэнергии из ЕС
Общество
Песков назвал речь Путина на «Валдае» мировоззренческой и прикладной
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Сюжет:

Количество ДТП на Украине выросло из-за отключения уличного освещения

Глава YASNO Коваленко заявил, что в Киеве около миллиона жителей остались без света
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество ДТП на Украине выросло на 25% в результате массового отключения уличного освещения. Об этом 27 октября сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на статистику нацполиции.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
В ответ на теракты СБУ российские ракеты повредили систему управления, энергетики и связи в нескольких областях

«На Украине на четверть выросло число аварий на фоне отключения уличного освещения из-за экономии электроэнергии», — говорится в Telegram-канале издания.

Согласно статистике нацполиции, с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов, что на 25% больше показателя двух предыдущих недель.

Кроме того, около миллиона киевлян осталось 27 октября без электричества. Об этом заявили в компании Yasno, входящей в крупнейший частный энергетический холдинг страны ДТЭК. По их данным, на данный момент в Киеве отключены 159 тыс. абонентов, а за день было более 320 тыс. отключений. Отмечается, что в общей сложности проблемы с электричество коснулись около миллиона жителей Киева.

Также компания сообщила, что в Киевской области 27 октября без света оставались более 500 тыс. человек, и 258 тыс. остаются без электроэнергии в настоящий момент.

Ранее в этот день замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко заявил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Тогда же в «Укрэнерго» сообщили, что центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В компании заявили, что минувшей ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны.

Как отметила 26 октября газета The Washington Post, на Украине признали, что мало что могут сделать для защиты энергетической системы от российских ударов, направленных на вывод из строя связанной с обеспечением военных целей инфраструктуры. Издание отмечает, что, по мнению украинских чиновников, направление ударов задают специалисты по энергетике. Согласно данным газеты, удары по энергетической инфраструктуре «носят высоко стратегический характер». Кроме того, издание сообщает, что от этих атак чрезвычайно трудно защититься.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022