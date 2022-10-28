Количество ДТП на Украине выросло из-за отключения уличного освещения

Количество ДТП на Украине выросло на 25% в результате массового отключения уличного освещения. Об этом 27 октября сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на статистику нацполиции.

«На Украине на четверть выросло число аварий на фоне отключения уличного освещения из-за экономии электроэнергии», — говорится в Telegram-канале издания.

Согласно статистике нацполиции, с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов, что на 25% больше показателя двух предыдущих недель.

Кроме того, около миллиона киевлян осталось 27 октября без электричества. Об этом заявили в компании Yasno, входящей в крупнейший частный энергетический холдинг страны ДТЭК. По их данным, на данный момент в Киеве отключены 159 тыс. абонентов, а за день было более 320 тыс. отключений. Отмечается, что в общей сложности проблемы с электричество коснулись около миллиона жителей Киева.

Также компания сообщила, что в Киевской области 27 октября без света оставались более 500 тыс. человек, и 258 тыс. остаются без электроэнергии в настоящий момент.

Ранее в этот день замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко заявил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Тогда же в «Укрэнерго» сообщили, что центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В компании заявили, что минувшей ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны.

Как отметила 26 октября газета The Washington Post, на Украине признали, что мало что могут сделать для защиты энергетической системы от российских ударов, направленных на вывод из строя связанной с обеспечением военных целей инфраструктуры. Издание отмечает, что, по мнению украинских чиновников, направление ударов задают специалисты по энергетике. Согласно данным газеты, удары по энергетической инфраструктуре «носят высоко стратегический характер». Кроме того, издание сообщает, что от этих атак чрезвычайно трудно защититься.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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