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Офис Зеленского заявил о поражении объектов энергетики в центральных областях Украины

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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В результате ночных обстрелов на Украине повреждено оборудование энергетической инфраструктуры в центральных районах страны. Об этом сообщил 27 октября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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«Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, пишет «Газета.Ru».

Ранее в четверг в «Укрэнерго» сообщили, что центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В компании заявили, что минувшей ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны. Также в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Тогда же стало известно, что во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

26 октября тревога на территории Украины объявлялась четыре раза Первая воздушная тревога была объявлена утром на всей территории страны за исключением западной части. Вечером она включалась еще трижды, причем между окончанием одной и началом следующей прошло 15 минут.

Как сообщила в тот же день газета The Washington Post, на Украине признали, что мало что могут сделать для защиты энергетической системы от российских ударов, направленных на вывод из строя связанной с обеспечением военных целей инфраструктуры. Издание отмечает, что, по мнению украинских чиновников, направление ударов задают специалисты по энергетике. Согласно данным газеты, удары по энергетической инфраструктуре «носят высоко стратегический характер». Кроме того, издание сообщает, что от этих атак чрезвычайно трудно защититься.

25 октября журнал Economist со ссылкой на экспертов украинской энергоотрасли назвал эффективными удары РФ по энергосетям Украины. Как заявил исполнительный директор ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины, Дмитрий Сахарук, цели были тщательно выбраны, удары пришлись на электроподстанции, соединяющие разные части украинской энергосистемы.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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