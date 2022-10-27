WSJ сообщила о пробках из танкеров из-за переизбытка газа в Европе

Переизбыток топлива в Европе привел к тому, что танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) стоят в пробках возле портов. Об этом 26 октября сообщила The Wall Street Journal.

В своей публикации издание отмечает, что в последние дни Европа внезапно столкнулась с тем, что ей негде хранить газ. Меры по сокращению потребления топлива и достаточно теплая погода привели к заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) и падению цен на 70% по сравнению с августовским пиком.

Нехватка терминалов и хранилищ привела к тому, что корабли с СПГ подолгу стоят в очереди, ожидая разгрузки. Эта ситуация негативно влияет на ситуацию на рынке.

27 октября эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова отметила, что избыток газа на европейском рынке не означает, что регион сможет спокойно пережить зиму. По ее словам, объемы европейских хранилищ не позволяют обеспечить нужды промышленности и жителей, поэтому газ придется докупать с наступлением холодов.

Зотова объяснила, что к избытку газа в хранилищах Евросоюза (ЕС) привели опасения относительно поставок из РФ из-за проблем с «Северным потоком», у которого из-за авария сильно снизилась пропускная способность.

Также 27 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что ЕС заместил газ, который не был поставлен из России в текущем году, за счет альтернативных поставщиков, однако компании и потребители вынуждены платить за это огромную цену. При этом в опубликованном 23 октября докладе Международного валютного фонда говорится, что Европа рискует в следующем году вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября сообщила, что страны ЕС заполнили свои хранилища газа на 92%. Несколькими днями ранее, 12 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер предположил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы. По пессимистическим прогнозам, в марте в хранилищах ЕС останется только 5% газа, добавил он.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике стран.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».