Эксперт объяснила избыток газа в ЕС и предрекла в дальнейшем его дефицит
Избыток газа в европейских хранилищах совсем не означает, что страны Евросоюза смогут спокойно пережить зиму, даже при благоприятном прогнозе погоды, рассказала «Известиям» 27 октября эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова.
Ранее, 25 октября, агентство Bloomberg сообщило, что Европа запасла к зимнему периоду больше газа, чем может использовать. По словам аналитика Illumia Джакомо Масато, излишек может сохраниться как минимум до декабря.
Как отметила Зотова, объемы европейских хранилищ не позволяют обеспечить нужды промышленности и жителей, поэтому газ придется докупать с наступлением холодов «и цены на него из-за возросшего спроса вырастут до астрономических величин».
«Только объемы хранилищ Словацкой Республики и Австрии позволяют запастись объемом на весь период холодов. Чехия и Венгрия могут продержаться до ранней весны. Остальным придется докупать объемы вероятно уже в декабре. Хуже всего дела обстоят в Германии, которая больше остальных стран зависит от поставок российского газа, немецкие хранилища рассчитаны лишь на 100–110 дней», — уточнила она.
Зотова объяснила, что к избытку газа в хранилищах Евросоюза (ЕС) привели опасения относительно поставок из РФ из-за проблем с «Северным потоком».
«Аварии на газопроводе вызвали ажиотажный спрос и хаотичные закупки сырья у альтернативных поставщиков, что привело к неожиданному переизбытку. Но ввиду того, что во многих странах Евросоюза уже действует режим экономии газа, сырье не пропадет. Более того, с наступлением холодов многие страны Европы столкнутся с дефицитом», — заключила эксперт.
В этот же день еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что ЕС заместил газ, который не был поставлен из России в текущем году, за счет альтернативных поставщиков, однако компании и потребители вынуждены платить за это огромную цену. При этом в опубликованном 23 октября докладе Международного валютного фонда говорится, что Европа рискует в следующем году вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября сообщила, что страны ЕС заполнили свои хранилища газа на 92%. Несколькими днями ранее, 12 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер предположил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы. По пессимистическим прогнозам, в марте в хранилищах ЕС останется только 5% газа, добавил он.
Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике стран.
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