Реклама
Прямой эфир
Мир
Иран заявил о готовности стать воротами для соединения России с Ближним Востоком
Мир
Швеция выдала России разыскиваемого за убийство в Калининграде
Общество
Путин назвал Эрдогана сильным лидером, который не позволит сесть себе на шею
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Общество
Путин не увидел необходимости в переносе столицы из Москвы
Экономика
Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят на 2023 год
Экономика
Путин заявил о прохождении пика трудностей от санкций для экономики России
Культура
Новым худруком «Уголка дедушки Дурова» стала Наталья Дурова-младшая
Мир
В Киеве переименовали 40 связанных с Россией улиц и площадей
Мир
В Зимбабве усилили охрану посольства РФ после инцидента со стрельбой
Мир
Путин не исключил поездку на саммит G20
Мир
В ООН заявили о контактах с разными странами по экспорту российского зерна
Сюжет:

Эксперт объяснила избыток газа в ЕС и предрекла в дальнейшем его дефицит

Эксперт Зотова: с наступлением холодов многие страны Европы столкнутся с дефицитом газа
0
Фото: Global Look Press/Marijan Murat
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избыток газа в европейских хранилищах совсем не означает, что страны Евросоюза смогут спокойно пережить зиму, даже при благоприятном прогнозе погоды, рассказала «Известиям» 27 октября эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова.

Не в первый газ: почему Норвегия не сможет спасти ЕС от энергокризиса
И возникнет ли конфликт между Осло и Брюсселем из-за потолка цены на голубое топливо

Ранее, 25 октября, агентство Bloomberg сообщило, что Европа запасла к зимнему периоду больше газа, чем может использовать. По словам аналитика Illumia Джакомо Масато, излишек может сохраниться как минимум до декабря.

Как отметила Зотова, объемы европейских хранилищ не позволяют обеспечить нужды промышленности и жителей, поэтому газ придется докупать с наступлением холодов «и цены на него из-за возросшего спроса вырастут до астрономических величин».

«Только объемы хранилищ Словацкой Республики и Австрии позволяют запастись объемом на весь период холодов. Чехия и Венгрия могут продержаться до ранней весны. Остальным придется докупать объемы вероятно уже в декабре. Хуже всего дела обстоят в Германии, которая больше остальных стран зависит от поставок российского газа, немецкие хранилища рассчитаны лишь на 100–110 дней», — уточнила она.

Зотова объяснила, что к избытку газа в хранилищах Евросоюза (ЕС) привели опасения относительно поставок из РФ из-за проблем с «Северным потоком».

«Аварии на газопроводе вызвали ажиотажный спрос и хаотичные закупки сырья у альтернативных поставщиков, что привело к неожиданному переизбытку. Но ввиду того, что во многих странах Евросоюза уже действует режим экономии газа, сырье не пропадет. Более того, с наступлением холодов многие страны Европы столкнутся с дефицитом», — заключила эксперт.

В этот же день еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что ЕС заместил газ, который не был поставлен из России в текущем году, за счет альтернативных поставщиков, однако компании и потребители вынуждены платить за это огромную цену. При этом в опубликованном 23 октября докладе Международного валютного фонда говорится, что Европа рискует в следующем году вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября сообщила, что страны ЕС заполнили свои хранилища газа на 92%. Несколькими днями ранее, 12 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер предположил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы. По пессимистическим прогнозам, в марте в хранилищах ЕС останется только 5% газа, добавил он.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике стран.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022