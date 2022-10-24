МВФ спрогнозировало рекордные цены на газ в Европе в 2023 году

Европа рискует в следующем году вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) 23 октября.

«Но даже, если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022-23 года, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», — отмечается в документе.

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