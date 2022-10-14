Европейский центральный банк (ЕЦБ) допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. Об этом 14 октября заявил в интервью литовскому изданию Verslo žinios вице-президент банка Луис де Гиндос Хурадо.

Он также сообщил, что инфляция в еврозоне будет находиться на уровне 10% до конца 2022 года и начнет постепенно снижаться в следующем году.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объяснила «Известиям», что одним из определений технической рецессии является сокращение ВВП в течение как минимум двух кварталов подряд.

При этом она считает, что наиболее примечательный вывод в заявлениях вице-президента ЕЦБ — сентябрьский негативный сценарий регулятора, предполагавший рецессию в 2023 году, может стать базовым.

«Фактически речь идет о стагфляции — слабый или отрицательный рост при высокой (уже двузначной) инфляции. Из-за сокращения трубопроводных поставок российского газа на 80% и четырехкратного роста цен на газ», — отметила она.

Счета за электроэнергию стали серьезной проблемой как для населения, так и для промышленности, особенно таких энергоемких производств, как удобрения, металлургия, химия, машиностроение, добавила Беленькая.

Накануне доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что европейская экономика страдает от высоких цен на сырье. По его мнению, рецессия в европейских странах возможна, «если не удастся обуздать инфляцию, поднимая ставки кредитования».

11 октября гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон выразил мнение, что экономика США может перейти в состояние рецессии через 6–9 месяцев.