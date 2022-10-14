МВФ заявил о сокращении ВВП стран Европы в случае отсутствия газа из РФ

ВВП некоторых стран Европы сократится на 3% в случае полного прекращения поставок газа из России. Об этом 14 октября сообщил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

«Полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечет за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и очередной скачок инфляции на всем континенте», — сказал Каммер на пресс-конференции.

Он отметил, что европейским правительствам необходимо идти на серьезные компромиссы, чтобы одновременно снизить инфляцию и при этом помочь уязвимым слоям населения и компаниям справиться с энергетическим кризисом.

Каммер оценил сокращение поставок российского газа в Европу на 80%, в связи с чем цены на энергоносители после бурного роста вряд ли вернутся к прежним уровням.

«В результате этого потрясения в сфере торговли повысились издержки компаний, что привело к кризису стоимости жизни», — отметил он.

Директор европейского департамента отметил, что в 2023 году инфляция должна будет снизиться, однако она всё еще будет выше целевых показателей центробанков.

Ранее в этот день Европейский центральный банк допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. По словам вице-президента учреждения Луиса де Гиндоса Хурадо, инфляция в зоне евро будет находиться на уровне 10% до конца 2022 года и начнет постепенно снижаться в следующем году.

10 октября глава МВФ Кристалина Георгиева и глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс предупредили о наступлении глобальной рецессии в 2023 году. Они заявили, что общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит $4 трлн, что соразмерно с ВВП Германии.

Ранее, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала об основных угрозах экономикам стран мира. Эксперт отметила, что мировая экономика не успела полностью преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией, а также «лечения» от него в виде накачки финансовой системы триллионами долларов. Кроме того, конфликт России и Украины, антироссийские санкции, ответные меры, перестройка мировой логистики энергоресурсов и продовольствия усугубили проблемы, усилили дисбаланс спроса и предложения, разогнали в развитых экономиках инфляцию.

19 сентября агентство Bloomberg написало о большой вероятности рецессии в еврозоне в ближайшем году. Уточнялось, что шансы рецессии, по подсчетам аналитиков, стали максимальными с июля 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин еще в июле отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделав ставку на альтернативные источники. Это, по его словам, привело к плачевным результатам — цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада.