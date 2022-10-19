В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС

Российские войска отбили атаку украинского десанта, целью которого был захват Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 19 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата ЗАЭС. Бой шел не менее трех – трех с половиной часов», — сказал он «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что попытка высадки десанта была отбита.

17 октября Рогов заявил, что демилитаризация ЗАЭС полностью исключена. Он отметил, что электростанция охраняется силами Росгвардии, но при этом вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС.

В тот же день стало известно, что ВСУ нанесли удары по критически важной инфраструктуре ЗАЭС. Под ударами оказались технические и административные здания станции. Также обстрел велся по тепловой электростанции и заводу «Энергомаш» в Энергодаре.

15 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС.

За день до этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны ВСУ, то есть создать такую обстановку, когда исключались бы обстрелы, диверсии, иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.