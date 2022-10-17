ВСУ нанесли удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом стало известно 17 октября.

Под ударами оказались технические и административные здания станции. Также обстрел велся по тепловой электростанции и заводу «Энергомаш» в Энергодаре, пишет «РИА Новости».

По информации агентства, огонь ведется с правого берега Днепра.

Ранее в этот день председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что перезапустить ЗАЭС невозможно из-за продолжающихся украинских обстрелов. Для этого необходимо отодвинуть линию соприкосновения от станции, отметил он.

Днем ранее Рогов отметил, что у украинских войск поменялся план по захвату ЗАЭС. Сейчас для форсирования Днепра они выбрали западную часть Каховского водохранилища, тогда как ранее киевские власти предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища, со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец и Беленький.

15 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС.

Днем ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны ВСУ, то есть создать такую обстановку, когда исключались бы обстрелы, диверсии, иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар.

Тогда же руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.