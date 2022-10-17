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ВСУ нанесли удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом стало известно 17 октября.

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Под ударами оказались технические и административные здания станции. Также обстрел велся по тепловой электростанции и заводу «Энергомаш» в Энергодаре, пишет «РИА Новости».

По информации агентства, огонь ведется с правого берега Днепра.

Ранее в этот день председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что перезапустить ЗАЭС невозможно из-за продолжающихся украинских обстрелов. Для этого необходимо отодвинуть линию соприкосновения от станции, отметил он.

Днем ранее Рогов отметил, что у украинских войск поменялся план по захвату ЗАЭС. Сейчас для форсирования Днепра они выбрали западную часть Каховского водохранилища, тогда как ранее киевские власти предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища, со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец и Беленький.

15 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС.

Днем ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны ВСУ, то есть создать такую обстановку, когда исключались бы обстрелы, диверсии, иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар.

Тогда же руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

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