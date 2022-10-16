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Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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У вооруженных сил Украины (ВСУ) поменялся план по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщил 16 октября председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, теперь украинские войска для форсирования Днепра выбрали западную часть Каховского водохранилища.

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Рогов отметил, что до этого киевские власти предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища, со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец и Беленький.

«Осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — цитирует представителя Запорожской области «РИА Новости».

Сейчас, по данным председателя движения, украинские войска уже сосредоточили силы для форсирования водохранилища в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область), где наблюдается большое скопление быстроходных катеров и боевиков.

15 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС.

12 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о предотвращенной попытке ВСУ высадиться в Запорожской области, в результате чего были уничтожены до 30 диверсантов, которые пытались форсировать Днепр.

14 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны ВСУ. То есть создать такую обстановку, когда исключались бы обстрелы, диверсии, иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар.

Тогда же руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

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