Реклама
Прямой эфир
Мир
В Чехии заявили об отказе ЕС от идеи потолка цен на газ из России
Мир
Президент Литвы призвал сохранить запрет на въезд россиян и после отмены ЧП
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Экономика
В Москве проиндексируют соцвыплаты на 10% с 2023 года
Мир
На Украине приостановили выдачу водительских прав из-за проблем с электричеством
Армия
Песков отметил необходимость привести мобилизационную систему в порядок
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Экономика
ЦБ предупредил о замедлении выдачи ипотеки
Общество
В Брянске арестовали подозреваемого в подготовке теракта гражданина Украины
Мир
«Транснефть» получила уведомление об утечке на нефтепроводе «Дружба» в Польше

Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области

Балицкий: предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области, уничтожены до 30 диверсантов
0
Фото: commons.wikimedia.org/Ralf1969
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предотвращена попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Запорожской области, уничтожены до 30 диверсантов. Об этом сообщил 12 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, диверсанты пытались форсировать Днепр.

Затихший гигант: чем важна для России Запорожская АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

«Большинство из лодок были ночью потоплены, порядка 30 человек [убитыми среди украинских военнослужащих] насчитали. Оставшаяся часть боевиков развернулась и пошла назад», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий добавил, что украинские националисты планировали проникнуть на территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Ранее в среду глава региона сообщил, что украинские диверсионные группы периодически пытаются проникать на территорию Запорожской области, но попытки пресекаются. Также вокруг территории станции фиксируются более 30 прилетов, обстрелы ведутся не по самой станции.

11 октября президент России Владимир Путин заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

Ранее, 5 октября, Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Эксперты прибыли на объект атомной энергетики с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022