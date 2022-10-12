Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области

Предотвращена попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Запорожской области, уничтожены до 30 диверсантов. Об этом сообщил 12 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, диверсанты пытались форсировать Днепр.

«Большинство из лодок были ночью потоплены, порядка 30 человек [убитыми среди украинских военнослужащих] насчитали. Оставшаяся часть боевиков развернулась и пошла назад», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий добавил, что украинские националисты планировали проникнуть на территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Ранее в среду глава региона сообщил, что украинские диверсионные группы периодически пытаются проникать на территорию Запорожской области, но попытки пресекаются. Также вокруг территории станции фиксируются более 30 прилетов, обстрелы ведутся не по самой станции.

11 октября президент России Владимир Путин заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

Ранее, 5 октября, Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Эксперты прибыли на объект атомной энергетики с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.