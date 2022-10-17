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Рогов назвал невозможным перезапуск ЗАЭС из-за линии соприкосновения

Рогов: перезапуск Запорожской АЭС невозможен, пока не отодвинут линию соприкосновения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Перезапустить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в настоящее время не представляется возможным из-за украинских обстрелов, необходимо отодвинуть линию соприкосновения от станции. Об этом сообщил в понедельник, 17 октября, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линия соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи», — приводит его слова агентство ТАСС.

Рогов добавил, что сейчас продолжается планомерная работа по налаживанию порядка на ЗАЭС. В частности, с сотрудниками подписываются договоры уже по российским стандартам.

Накануне Рогов отметил, что у украинских войск поменялся план по захвату ЗАЭС. Сейчас для форсирования Днепра они выбрали западную часть Каховского водохранилища, тогда как ранее киевские власти предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища, со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец и Беленький.

В тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что никто не желает ядерной катастрофы. В то же время он отметил нестабильность обстановки на ЗАЭС.

14 сентября сообщалось, что украинские военные нанесли более 10 ударов по Энергодару и его окрестностям. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия очередного противостояния российских и украинских военнослужащих. Он отметил, что украинские боевики регулярно стараются захватить Энергодар и добраться до Запорожской АЭС.

На прошлой неделе Владимир Рогов сообщил, что украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

До этого, 5 октября, Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Месяцем ранее на электростанцию приехали сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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