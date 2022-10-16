Глава МАГАТЭ заявил о нежелании ядерного исхода

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ядерной катастрофы никто не хочет. Об этом он заявил в воскресенье, 16 октября, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», — подчеркнул Гросси.

Говоря о ситуации на Запорожской АЭС, он добавил, что общая ситуация с ядерной безопасностью там остается нестабильной.

Глава МАГАТЭ встречался с Путиным 11 октября, после чего отметил важность контактов с российским лидером для безопасности ядерных объектов. Гросси также заявил, что Россия всегда была главным действующим лицом с точки зрения технических и других направлений МАГАТЭ, а также одним из основных собеседников по многим направлениям работы агентства.

Сам Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому. Он отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, такую риторику надо снижать. Также российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

До этого, 5 октября, Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

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