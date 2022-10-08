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ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с энергосистемой Украины. Об этом сообщил 8 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — рассказал он «РИА Новости».

Он также сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск ЗАЭС в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов. По его словам, украинские войска сознательно перебили последнюю линию электропередачи и наносят удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.

Линия электропередачи, подающая энергию для шестого энергоблока ЗАЭС, была повреждена в результате обстрела 6 октября.

5 октября Рогов сообщил, что Киев готовит провокацию с затоплением ЗАЭС. По его словам, для этого Украина собирает информацию о неконтролируемых сбросах воды на гидроэлектростанциях (ГЭС).

В тот же день президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ. Кабмину РФ до 2028 года необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС.

30 сентября в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, тогда украинской артиллерией в очередной раз были обстреляны жилые кварталы города Энергодар (где расположена АЭС) и сама территория, прилегающая к атомной станции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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