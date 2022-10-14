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В Энергодаре сообщили об ударах по городу со стороны украинских военных

Власти Энергодара: более 10 ударов по городу нанесли украинские военные
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Фото: commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более 10 ударов по Энергодару и его окрестностям. Об этом 14 октября сообщили в администрации города.

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«Было зафиксировано более 10 попаданий артиллерийских снарядов. Инфраструктуре города ущерб не причинен», — говорится в Telegram-канале местной администрации.

Информации о пострадавших нет.

12 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что предотвращена попытка Вооруженных сил Украины высадиться в регионе, около 30 диверсантов были уничтожены.

На прошлой неделе председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

Обстрелы ЗАЭС и Энергодара участились в последние несколько месяцев. Президент России Владимир Путин заявил, что удары по Запорожской атомной электростанции Украиной являются актом ядерного терроризма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Запорожская область вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов. 5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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