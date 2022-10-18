Рогов исключил демилитаризацию и объяснил охрану ЗАЭС Росгвардией

Охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) осуществляет Росгвардия, потому что объект должен быть надежно защищен. Так 17 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал призыв украинской компании «Энергоатом» принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС.

«С их стороны подобные заявления — откровенный цинизм и наглость. Они призывают к демилитаризации, а сами стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что демилитаризация атомной станции полностью исключена, несмотря на то что международные структуры, в том числе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), настаивают на выводе российских силовиков с АЭС.

«Украинские террористы вооружены всем, чем только можно, и готовятся к штурму атомной станции, потому демилитаризация в этих условиях исключена. Покажите хоть одну атомную станцию в мире, с которой снята охрана», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Он также отметил, что Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а АЭС — ее государственной собственностью, которая находится под защитой.

Ранее в понедельник сообщалось, что МИД РФ полностью исключил демилитаризацию ЗАЭС и зоны вокруг нее. Уточнялось, что демилитаризация приведет к снижению степени защищенности станции и повышению угрозы совершения террористических актов.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по критически важной инфраструктуре ЗАЭС. Под ударами оказались технические и административные здания станции.

Тогда же Владимир Рогов заявил, что перезапустить ЗАЭС невозможно из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских военных. Для перезапуска, по его словам, необходимо отодвинуть линию соприкосновения от станции.

14 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодара.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в тот день сообщал, что интенсивные переговоры с властями Украины и России позволили приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ в начале сентября на станции были отключены все шесть энергоблоков.