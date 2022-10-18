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Суровикин оценил эффективность гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе СВО

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов. Об этом 18 октября заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

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По его словам, эти вооружениям не страшна ни одна из систем противоракетной обороны (ПВО).

Также Суровикин добавил, сто стратегические крылатые ракеты воздушного базирования показали высочайшую точность в ходе СВО.

Он также обратил внимание, что российский самолет пятого поколения Су-57 решает в ходе спецоперации многоплановые задачи поражения целей в воздухе и на земле.

«По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей», — сказал генерал армии.

В августе сообщалось, что армия РФ трижды применила гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, это вооружение невозможно определить и уничтожить.

Летом стало известно, что Россия неоднократно применяла новейшие истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса. Су-57 вылетал и в одиночку, также в небо поднимали несколько истребителей в координации. Действия истребителей были очень эффективными.

9 июня источник сообщал, что Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, чтобы уничтожить ПВО противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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