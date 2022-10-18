Суровикин оценил эффективность гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе СВО

Новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов. Об этом 18 октября заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, эти вооружениям не страшна ни одна из систем противоракетной обороны (ПВО).

Также Суровикин добавил, сто стратегические крылатые ракеты воздушного базирования показали высочайшую точность в ходе СВО.

Он также обратил внимание, что российский самолет пятого поколения Су-57 решает в ходе спецоперации многоплановые задачи поражения целей в воздухе и на земле.

«По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей», — сказал генерал армии.

В августе сообщалось, что армия РФ трижды применила гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, это вооружение невозможно определить и уничтожить.

Летом стало известно, что Россия неоднократно применяла новейшие истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса. Су-57 вылетал и в одиночку, также в небо поднимали несколько истребителей в координации. Действия истребителей были очень эффективными.

9 июня источник сообщал, что Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, чтобы уничтожить ПВО противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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