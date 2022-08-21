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ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Вооруженные силы (ВС) РФ трижды применяли гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 21 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. <…> Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

18 августа три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Вооружение переместили в рамках программы стратегического сдерживания.

По мнению военного обозревателя «Известий» Антона Лаврова, отправкой МиГ-31И в Калининград Москва демонстрирует свою готовность принять вызов и поднять ставки в продолжающемся противостоянии с коллективным Западом и НАТО.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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