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Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В рамках стратегического сдерживания три сверхзвуковых самолета МиГ-31 со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» в четверг, 18 августа, были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.), а также морской авиацией Балтийского флота», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

На аэродроме будет действовать круглосуточное боевое дежурство воздушных суден МиГ-31 и ракет «Кинжал».

16 августа появилась информация о возведении в ближайшее время новейших станций «Воронеж» — систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на четырех направлениях.

В тот же день одна из уже существующих СПРН после модернизации заступила на опытно-боевое дежурство.

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