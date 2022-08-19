«Кинжал» судьбы

В четверг, 18 августа, сразу три модернизированных самолета МиГ-31И с подвешенными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» приземлились на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом.

В начале февраля этого года туда уже временно перебрасывали пару МиГ-31 с подвешенным оружием, похожим на «Кинжал». Но тогда они гостили там недолго и «неофициально». Теперь же российское Минобороны демонстративно заявило о начале круглосуточного боевого дежурства российского гиперзвукового комплекса в Калининградской области и не стало уточнять, насколько он там задержится.

На сегодня самое дальнобойное оружие, размещенное в Калининграде, — «умные» и высокоточные ракеты комплекса «Искандер-М». Аэробаллистические его боеприпасы достигают 300 км, крылатые ракеты могут пролететь и до 500 км. Этого более чем достаточно, чтобы проецировать силу на полосу вдоль границ Калининградской области, но далеко не на всю Европу. Даже поставки «Искандеров» вызвали бурю возмущения в НАТО.

Не сбиваемые современной ПВО гиперзвуковые «Кинжалы» с их дальностью в 2000 км способны достигнуть границ многих особо враждебных государств. Так, в зону досягаемости размещенных под Калининградом авиакомплексов попадает вся территория Великобритании, разведывательный самолет которой нарушил во вторник государственную границу России у мыса Святой Нос на побережье Кольского полуострова. В годы холодной войны район, который НАТО не признает частью СССР и России, постоянно был горячей точкой и местом игры на нервах моряков и летчиков противоборствующих группировок, что привело не к одной трагедии.

Возврат к провокационным действиям у северных берегов России сейчас выглядит явной и бессмысленной эскалацией со стороны Великобритании. Не способствовало разрядке в международной обстановке и недавнее заявление эстонских властей о намерении превратить Балтику во «внутреннее море НАТО» и закрыть выход в него российских военных кораблей. Отправкой МиГ-31И в Калининград Москва демонстрирует свою готовность принять вызов и, в свою очередь, поднять ставки в продолжающемся противостоянии с коллективным Западом и НАТО.

Сейчас МиГи с «Кинжалами» — уже не экспериментальное оружие. В 2018 году, когда об их существовании было объявлено открыто, имелась только опытно-боевая эскадрилья из десятка машин. В декабре прошлого года был сформирован отдельный авиационный полк с гиперзвуковыми ракетами. Пуски «Кинжалов» отработали в самых различных климатических условиях — от жарких астраханских степей до холодной Арктики.

Летом прошлого года МиГ-31И со своим гиперзвуковым вооружением впервые оказались за рубежом, посетив Сирию для участия в учениях. Сложно удержаться от мысли, что их неофициальной задачей была демонстрация силы британской авианосной группе, действовавшей неподалеку в Средиземном море. Именно эсминец Defender из ее состава за считаные дни до сирийского визита российских самолетов нарушил госграницу у Крыма. С тех пор практического опыта применения инновационного оружия у ВКС только прибавилось.

Использование «Кинжалов» в специальной военной операции на Украине показало, какие цели считаются достойными для них. Впервые их применили 19 марта. Тогда был уничтожен подземный склад ракет и авиабомб в Делятине Ивано-Франковской области. На следующий день ими ударили по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в Николаевской области, хорошо прикрытой комплексами ПВО. 11 апреля «Кинжалами» ударили по заглубленному командному пункту украинских войск на Донбассе.

Пуски выполняли истребители МиГ-31И с дистанции свыше 1 тыс. км. Расстояние, как от Москвы до Калининграда, летящая в 10 раз быстрее звука ракета преодолела менее чем за 10 минут. Именно за такие скорости гиперзвуковых боеприпасов и опасаются сейчас во всем мире. Их не только невозможно сбить, но они оставляют очень мало времени на то, чтобы отреагировать на удар — предупредить об опасности мишень, дать ей эвакуироваться или сменить позицию.

Чуть больше недели назад, 7 августа, ВВС Украины признали успешный удар по военному объекту под Винницей. По утверждению украинской стороны, опять был применен «Кинжал». Система ПВО «проморгала» прилет ракет, и воздушную тревогу включили уже после взрывов. Российское Минобороны не стало комментировать украинскую заявку о применении гиперзвукового комплекса.

Даже обычные «Кинжалы» — оружие грозное. Но как и для многих других ракет такой дальности, он может оснащаться «специальной боевой частью» — военный эвфемизм для обозначения ядерной боеголовки. Хотя оборонное ведомство не отчитывалось об их разработке или испытаниях, точку в вопросе поставил лично президент Путин. В послании Федеральному собранию он сообщил, что «Кинжалы» могут нести не только обычную, но и ядерную боеголовку.

Выглядит невероятным, чтобы прилетевшие в Чкаловск комплексы были со «специальными боевыми частями». А сами по себе три самолета с несколькими обычными, пусть и гиперзвуковыми ракетами — не угроза для большой Европы. Но это напоминание ей, что сторонам в новой холодной войне еще есть куда поднимать ставки. А заодно призыв задуматься об определении каких-то правил игры и пределов эскалации.

Автор — военный обозреватель «Известий»

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