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В Минздраве после разбора завалов сообщили о гибели 13 человек при ЧП в Ейске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
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Число погибших в результате падения самолета Су-34 на девятиэтажный дом в городе Ейске Краснодарского края возросло до 13 человек, трое из них дети, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов во вторник, 18 октября.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

«По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска», — приводит его слова «Интерфакс».

Уточняется, что 68 человек были спасены благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске. Более 360 человек были эвакуированы.

Разбор завалов завершен. В результате поисково-спасательной операции в Ейске обнаружены тела 10 погибших. Общее число погибших, таким образом, составило 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали.

О падении самолета Су-34 на жилой дом стало известно ранее днем. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета.
Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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