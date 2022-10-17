Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения Су-34 на дом в Ейске
Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на многоквартирный дом в Ейске, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
«Органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка по факту падения самолета в г. Ейске. На место происшествия выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.
Ранее 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший учебный полет, рухнул в черте города, загорелся многоквартирный дом. Сообщается, что пилотам удалось катапультироваться.
Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В МЧС также добавили, что в доме обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Отмечается, что огнем охвачен подъезд целиком и было повреждено порядка 45 квартир.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место проишествия. Источник «Известий» на месте происшествия сообщает как минимум об одном погибшем и десяти пострадавших, находящихся в состоянии разной степени тяжести.
В Минобороны указали, что самолет выполнял тренировочный полет, по предварительным данным, загорелся один из двигателей. Следователи возбудили уголовное дело.