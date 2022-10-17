Источник сообщил об одном погибшем при падении Су-34 на дом в Ейске

На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших при падении самолета Су-34 на жилой дом в Ейске Краснодарского края. Об этом сообщил источник «Известий».

По его словам, пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести. Трое из них доставлены в краевые и местные лечебные учреждения, уточнил источник.

На место крушения Су-34 выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он сообщил журналистам, что на месте ЧП уже работают экстренные службы.

Вечером в понедельник в Ейске самолет рухнул на жилой дом, расположенные на Коммунистической улице. Момент падения попал на видео.

После крушения произошло возгорание топлива самолета, пожар охватил подъезд с первого по девятый этаж. По словам одного из очевидцев, он слышал взрывы. Они продолжались в течение 10–15 минут.

По данным МЧС, площадь пожара в доме после падения самолета составила 2 тыс. м.

В Минобороны РФ назвали причиной падения Су-34 стало возгорание одного из двигателей. В ведомстве отметили, что экипаж катапультировался. Самолет выполнял тренировочный полет, во время которого загорелся один из его двигателей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения, до этого проверку организовала прокуратура.