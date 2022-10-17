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Губернатор Кубани отправился на место ЧП с самолетом в Ейске

Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал на место ЧП в Ейске, где самолет упал на жилой дом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место проишествия в Ейске, где рухнул самолет Су-34. Информация об этом опубликована в понедельник, 17 октября, в его Telegram-канале.

«Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — сказано в публикации.

Ранее в понедельник самолет рухнул на жилой дом в Ейске на Коммунистической улице. На место сразу же прибыли пожарные и медики.

Минобороны отметило, что крушение потерпел бомбардировщик Су-34 при наборе высоты с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета.

Летчикам удалось катапультироваться. Согласно их докладу, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Самолет упал во дворе жилого дома, огонь перекинулся на рядом стоящую девятиэтажку. В ГУ МЧС по региону сообщили, что горят с первого по пятый этажи.

«В 18:20 мск поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 47/1. На место направлены службы экстренного реагирования», — уточняет пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщается о повреждении около 45 квартир. «Пожарные пытаются локализовать возгорание, чтобы добраться до пострадавших и оказать им помощь», — заявили в ведомстве.

На данный момент площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоен 4-й уровень сложности. Пожарные пока не могут локализовать возгорание.

О погибших и пострадавших не сообщается.

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