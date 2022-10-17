Минобороны заявило о крушении Су-34 в Ейске

В Краснодарском крае при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в Минобороны.

«При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО) потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск», — сообщили в ведомстве.

Летчикам удалось катапультироваться. Согласно их докладу, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

«На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива», — добавили в Минобороны.

Очевидцы сняли последствия крушения самолета. На кадрах запечатлено, как горит жилая застройка. Над районом поднимается густой черный дым. По данным источника «Известий», самолет упал во дворе на Коммунистической улице.

Огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. В результате пожара повреждены 15 квартир. В ГУ МЧС по региону сообщили, что горят 1–5-й этажи многоэтажки. В настоящее время площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоен 4-й уровень сложности. Пожарные пока не могут локализовать возгорание. Информации о погибших и пострадавших не поступало.