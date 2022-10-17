В Минобороны заявили, что разбившийся в Ейске Су-34 выполнял учебный полет

Истребитель-бомбардировщик Су-34, упавший на жилой дом в Ейске Краснодарского края вечером в понедельник, 17 октября, выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, крушение произошло в момент набора высоты: при взлете с аэродрома загорелся один из двигателей самолета. В итоге самолет начал терять высоту. Летчики успели катапультироваться.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Военный самолет упал во дворе одного из жилых многоэтажных домов Ейска. После этого загорелось горючее самолета, добавили в Минобороны РФ.

В Сети распространяются видео крушения самолета. Над районом поднимается густой черный дым, высокое пламя охватило подъезд многоэтажного дома.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. Однако, на его борту, по данным «Известий», находились снаряды для пушки. Именно их детонация, предположительно, слышна на видео, которые публикуют очевидцы происшествия.

Ранее стало известно, что самолет упал во дворе дома на Коммунистической улице. Огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. В результате пожара повреждено 15 квартир. Пожарные в настоящее время не могут локализовать возгорание. Пожару присвоен 4-й уровень сложности. Его площадь составляет 2 тыс. кв. м.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.