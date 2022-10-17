Власти заявили о выплатах в 1 млн рублей семьям погибших при ЧП в Ейске
Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей, сообщила в понедельник, 17 октября, вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
«Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере 1 млн рублей для семей погибших, 400 твс. рублей — для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».
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