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Власти Кубани изучат вопрос покупки нового жилья жителям пострадавшего дома в Ейске

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Фото: ТАСС/Елена Гриценко
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Если жилой дом в Ейске не будет восстановлен, то людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Об этом 17 октября заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, находящийся на месте происшествия.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

По словам главы региона, власти будут исходить из того, подлежит ли дом восстановлению.

«Уточняем местонахождение каждого, оказываем максимальную помощь тем, кто сегодня уже нашелся, для того чтобы обеспечить всем необходимым», — сказал он людям, о чем сообщается в его Telegram-канале.

Вечером в понедельник в Ейске упал самолет Су-34. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета.

Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. По последним данным, погибли четыре человека, 25 пострадали.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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