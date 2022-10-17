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Самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске. Главное

Самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске, два человека погибли
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Фото: РИА Новости
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Вечером в понедельник, 17 октября, самолет Су-34 потерпел крушение в городе Ейске (Краснодарский край). По данным Минобороны, истребитель-бомбардировщик упал во дворе одного из жилых кварталов, а после загорелся. Всё, что известно о ЧП на данный момент, — в материале «Известий».

Что произошло

По данным Министерства обороны, Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО), чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту не было. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета.

Оба летчика, находившихся на борту, успели катапультироваться.

Пожар в многоэтажке

На кадрах также запечатлено, как горит жилая застройка, а над районом поднимается густой черный дым. Самолет упал во дворе на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. В результате пожара повреждены 17 квартир.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что горят 1–5-й этажи многоквартирного дома. В настоящее время площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м.

Пожару присвоен 4-й уровень сложности. Тушением огня занимаются все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны. Однако пока пожарные не могут локализовать возгорание.

Жертвы и пострадавшие

По данным ГУ МЧС, в результате крушения погибли два человека, 15 были госпитализированы. «Известия» располагают информацией о том, что количество пострадавших возросло до 19. Позднее в этот день местные власти сообщили, что число погибших увеличилось до трех.

Реакция властей

На месте падения самолета находится глава Ейска Роман Бублик. Он заявил, что жителям загоревшейся девятиэтажки будет оказана вся необходимая помощь. Также в Ейск должны выехать губернатор региона Вениамин Кондратьев, глава МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вечером стало известно, что президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.

Су-34 — российский двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных, воздушных, надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО. Су-34 эффективно может вести маневренный воздушный бой.

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