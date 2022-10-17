Появились подробности падения самолета на жилой дом в Ейске

На жилой дом в Ейске в Краснодарском крае, по предварительным данным, упал Су-34. Об этом сообщили источники «Известий».

При этом, по данным других собеседников издания, речь может идти об учебно-боевом самолете Л-39.

Самолет упал во дворе на Коммунистической улице. После огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. В результате пожара повреждено 15 квартир.

Пожарные пока не могут локализовать возгорание. Пожару присвоен 4-й уровень сложности.

Предварительно, воздушное судно было с полным боекомплектом. Два пилота успели катапультироваться.

Очевидцы сняли видео крушения самолета. На кадрах запечатлены последствия аварии. На месте вспыхнул сильный пожар. Над районом поднимается густой черный дым.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.