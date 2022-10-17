Путину доложили о крушении Су-34 в Ейске

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 17 октября.

«Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолетом, потерпевшим крушение в черте города Ейск», — сообщили в пресс-службе.

Добавляется, что Путин заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

17 октября в Краснодарском крае при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34.

Очевидцы сняли последствия крушения самолета. На кадрах запечатлено, как горит жилая застройка. Над районом поднимается густой черный дым. По данным источника «Известий», самолет упал во дворе на Коммунистической улице. Огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. В результате пожара повреждены 15 квартир. Пожару присвоен 4-й уровень сложности. Его площадь составляет 2 тыс. кв. м.

На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших при падении самолета. По докладу катапультировавшихся летчиков, крушение самолета в Ейске произошло из-за возгорания одного из двигателей при взлете.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика, следователями возбуждено уголовное дело.