Названа причина крушения самолета в Ейске

По докладу катапультировавшихся летчиков, крушение самолета в Ейске произошло из-за возгорания одного из двигателей при взлете. Об этом 17 октября сообщили в Минобороны РФ.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что самолет упал при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета.

О крушении самолета стало известно ранее в этот день.

Очевидцы сняли последствия крушения самолета. На кадрах запечатлено, как горит жилая застройка. Над районом поднимается густой черный дым. По данным источника «Известий», самолет упал во дворе на Коммунистической улице. По предварительной информации, погиб один человек.

После огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. В результате пожара повреждены 15 квартир. В ГУ МЧС по региону сообщили, что горят 1–5-й этажи многоэтажки. В настоящее время площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоен 4-й уровень сложности.

Хотя самолет выполнял полет без боекомплекта, на его борту, по данным «Известий», находились снаряды для пушки. Именно их детонация, предположительно, слышна на видео, которые публикуют очевидцы.