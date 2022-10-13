Гладков сообщил о некритических повреждениях дома в Белгороде в результате падения ракеты

Многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ), но разрушения некритические. Об этом в четверг, 13 октября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По докладу моего заместителя Константина Полежаева, пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома», — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте работают эксперты, после их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ.

«Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам. Всех, у кого такой возможности нет, обеспечим всем необходимым. Этим вопросом занимается администрация города. При поступлении дополнительной информации буду ее вам сообщать», — добавил глава региона.

О том, что украинские войска обстреляли Белгород Гладков сообщил ранее в этот день. Тогда он отметил, что в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.

Очевидцы выложили видео последствий обстрелов в Сеть. На кадрах видно, что в результате инцидента повреждения получили многоэтажный дом, а также хозяйственное здание рядом с ним. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда украинских военных упала на спортивную площадку лицея № 32.

13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде.

До этого ФСБ России сообщало, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.