Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 29 августа, нанесли новый ракетный удар по территории города Энергодар в Запорожье. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Александр Волга заявил о приведении всех служб в боевую готовность.

«Буквально два часа назад на данный момент опять по городу был нанесен удар по дачному сектору, по береговой линии, у нас начался пожар, возгорание травы», — рассказал Волга в эфире Первого канала.

В настоящий момент сотрудникам МЧС удалось локализовать очаги пожара. Проводится тушение объекта.

Также в понедельник российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при попытке ВСУ нанести удар по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В ночь на понедельник военные вооруженных формирований Украины (ВФУ) открыли огонь по жилым районам Энергодара, города, в котором расположена АЭС. После атаки в одном из округов в результате попадания снарядов начался пожар.

В результате пострадали девять человек, двое из которых попали в реанимацию: у мужчины сложная травма ноги, у женщины пневмоторакс — ранение груди.

Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что обстрел мирного города — это месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), визит чьей миссии ожидается уже на текущей неделе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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