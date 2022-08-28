Обстрел Энергодара со стороны ВФУ осуществили с применением американских гаубиц М777

Боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуществили обстрел запорожского Энергодара с применением буксируемых гаубиц М777, поставленных Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в воскресенье, 28 августа.

«Боевики ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.) используют американские гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, выстрелы производились из города Никополь», — заявил представитель в беседе с «РИА Новости».

Об обстреле жилых районов запорожского Энергодара стало известно ранее этим же днем, 28 августа. Украинские националисты около часа вели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры, за которым последовал пожар.

В результате атаки были зафиксированы 5-7 взрывов, попадания снарядов в жилые дома, воспламенение 15 автомобилей. Также украинский один из ударов попал в один из внутренних дворов города. Кроме того, семь человек пострадали от действий ВФУ.

В этот же день российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) дрон-камикадзе украинских националистов, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777. Также в этот день произошел очередной обстрел ЗАЭС. Украинские неонацисты выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее был слышен еще один прилет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны боевиков участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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