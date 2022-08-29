В Энергодаре обстрел города назвали попыткой сорвать визит миссии МАГАТЭ

Обстрел Энергодара со стороны вооруженных формирований Украины — это месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем», — написал он в Telegram.

Украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области в воскресенье вечером, 28 августа. После атаки в одном из жилых районов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777.

В результате были зафиксированы 5–7 взрывов, попадания снарядов в жилые дома, воспламенение 15 автомобилей. Кроме того, семь мирных жителей пострадали.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны боевиков участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

27 августа газета The New York Times со ссылкой на соответствующие документы, которые оказались в распоряжении журналистов, сообщила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало список участников миссии, которые отправятся на ЗАЭС. Сообщается, что визит миссии ожидается на следующей неделе.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»