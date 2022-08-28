Из-за обстрелов жилых домов Энергодара со стороны ВФУ несколько человек пострадали

После обстрела одного из жилых районов Энергодара со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадали несколько человек. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших госпитализировали. Как уточняется, украинский снаряд попал в один из внутренних дворов города. В результате 15 машин загорелись.

«Как минимум, уже 5-7 взрывов и попаданий в многоэтажные дома, а также в жилую застройки по всему городу, в котором расположена Запорожская АЭС (атомная электростанция — Ред.), по которой боевики [президента Украины Владимира] Зеленского сегодня тоже пытались нанести удар», — говорится в публикации.

Об обстреле жилых районов запорожского Энергодара стало известно ранее этим же днем, 28 августа. Украинские националисты около часа вели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры, за которым последовал пожар.

В этот же день российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе украинских националистов, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777. Еще один очередной обстрел ЗАЭС был зафиксирован ранее тем же днем — украинские неонацисты выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее вновь произошел еще один прилет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны боевиков участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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