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В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777

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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Запорожская АЭС (ЗАЭС) была обстреляна из американской гаубицы M777. Об этом 26 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

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«Понятное дело, это гаубица М777, всё давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», — сказал он в эфире «России-24».

Он также заявил, что необходимости в остановке работы ЗАЭС сейчас нет, станция продолжает работать в штатном режиме.

26 августа «Известия» сообщили об очередном обстреле ЗАЭС. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее был слышен еще один прилет.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничтожении гаубицы M777, из которой велся огонь по Запорожской АЭС. Ее позиция была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

В ночь с 25 на 26 августа стало известно о лесном пожаре, начавшемся в районе ЗАЭС после обстрела объекта вооруженными формированиями Украины.

Накануне глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока Запорожской АЭС отключились после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны ВСУ по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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