Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты

Два энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключились после срабатывания системы защиты. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий 25 августа.

«Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, в результате удара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

«На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено», — добавил Балицкий.

Ранее в этот день глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как он пояснил, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Балицкий 25 августа рассказал, что ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по ЗАЭС.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию атомной электростанции. 23 августа российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов со стороны украинских боевиков.

Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике для посещения АЭС. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что миссия может приехать в начале сентября.

25 августа совет Госдумы выступил с требованием прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим создает риск возникновения ядерной катастрофы.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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