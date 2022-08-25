Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения

После сбоя электроснабжения на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание в сети, к которому привело массовое возгорание поля и подлеска из-за массированных обстрелов украинских войск. В результате показатели энергосистемы полностью просели.

«На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии», — написал Волга в официальном Telegram-канале Энергодара.

Ранее в этот день сообщалось, что без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Причины произошедшего не назывались. По данным корреспондента телеканала «Известия», в городах также с перебоями работает связь.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого, всего в Запорожье было зафиксировано 29 обстрелов. Днем ранее было зафиксировано 73 прилета со стороны Украины.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС, которая является самой крупной атомной станции в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, однако привели к повреждениям бассейнов системы охлаждения. Также отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

24 августа корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела ЗАЭС украинскими боевиками. Сейчас радиационный фон на станции и прилегающих территориях находится в норме и войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) мониторят химическую и биологическую обстановку, для того чтобы моментально отреагировать на любую внештатную ситуацию.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции (СВО). Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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